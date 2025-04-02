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Квартиры в Сийкайоки, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Raahen seutukunta, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Raahen seutukunta, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,873
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

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