Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Савонлинна
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Савонлинна, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Savonlinna sub region, Финляндия
UP UP
Коттедж 3 комнаты
Savonlinna sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Привлекательный двухэтажный дом выставлен на продажу с 14.7.2025 года. Недвижимость включает…
$179,150
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Савонлинна, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти