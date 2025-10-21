Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Салле, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
