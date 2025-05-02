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Отели в Салле, Финляндия

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1 объект найдено
Отель 2 000 м² в Салла, Финляндия
Отель 2 000 м²
Салла, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$620,523
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Международное агентство недвижимости Habita
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