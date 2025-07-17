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Квартиры в Салле, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 12 спален в Салла, Финляндия
Квартира 12 спален
Салла, Финляндия
Количество спален 12
A premium project in the very south of Oman, surrounded by hills, waterfalls and lagoons. Th…
$56,028
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Квартира 3 457 спален в Салла, Финляндия
Квартира 3 457 спален
Салла, Финляндия
Количество спален 3457
Площадь 158 м²
Закрытый жилой комплекс с роскошными резиденциями на берегу моря, окруженный фирменными клуб…
$150,420
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