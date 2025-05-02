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Виллы возле озера в Рованиеми, Финляндия

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$393,750
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

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