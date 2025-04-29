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Квартиры в Рауме, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Rauma sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Rauma sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$306,660
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Рауме, Финляндия

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