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Дома с террасой в Рануа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Рануа, Финляндия
Дом 6 комнат
Рануа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается просторный отдельно стоящий дом недалеко от центра Рануа! Эта квартира предоставля…
$111,450
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов