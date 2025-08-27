Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Рануа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Рануа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Рануа, Финляндия
Дом 6 комнат
Рануа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Этот очаровательный отдельно стоящий дом на Лунном озере Рануа лишен новых жителей. Кроме то…
$115,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти