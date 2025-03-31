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Коммерческая недвижимость в Рануа, Финляндия

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Офис 55 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 55 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
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$134,375
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Офис 70 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 70 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Офис 36 м² в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис 36 м²
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
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$91,205
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Офис 248 м² в Пудасъярви, Финляндия
Офис 248 м²
Пудасъярви, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$30,417
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коммерческое помещение 253 м² в Раахе, Финляндия
Коммерческое помещение 253 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 253 м²
Этаж 1/2
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$70,302
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Офис 15 500 м² в Хумппила, Финляндия
Офис 15 500 м²
Хумппила, Финляндия
Площадь 15 500 м²
Этаж 1/1
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$433,461
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Ресторан, кафе 64 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Ресторан, кафе 64 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
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$93,349
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Офис 237 м² в Порвоо, Финляндия
Офис 237 м²
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
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$722,245
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Ресторан, кафе 1 400 м² в Vaasa sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе 1 400 м²
Vaasa sub-region, Финляндия
Площадь 1 400 м²
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$129,994
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Коммерческое помещение 88 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческое помещение 88 м²
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 88 м²
Этаж 1/6
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$379,595
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Офис 47 м² в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис 47 м²
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$117,815
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Производство 4 721 м² в Kuopio sub-region, Финляндия
Производство 4 721 м²
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Площадь 4 721 м²
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$3,03 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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