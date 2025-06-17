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Виллы возле озера в Ряаккюля, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Ряаккюля, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Ряаккюля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Вилла Пиранниеми — Прекрасная квартира для отдыха в 50 км от Йоэнсуу на берегу озера Суури-О…
$137,263
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