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Квартиры с террасой в Раахе, Финляндия

однокомнатные
9
двухкомнатные
9
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$47,709
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$30,797
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$61,192
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$64,236
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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