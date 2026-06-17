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Таунхаусы в Пюхтяа, Финляндия

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2 объекта найдено
Таунхаус в Силтакюля, Финляндия
Таунхаус
Силтакюля, Финляндия
$138,215
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Силтакюля, Финляндия
Таунхаус
Силтакюля, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$75,379
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пюхтяа, Финляндия

Недорогая
Элитная
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