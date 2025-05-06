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Дома в Пюхтяа, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 14 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 14 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 14
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 679 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$98,497
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 7 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 425 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пюхтяа, Финляндия

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