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Квартиры в Пюхтяа, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Pyhtaan kirkonkyla, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Pyhtaan kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,781
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пюхтяа, Финляндия

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