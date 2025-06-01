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Жильё в Pyhtaan kirkonkyla, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Pyhtaan kirkonkyla, Финляндия
Дом 6 комнат
Pyhtaan kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$88,180
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Международное агентство недвижимости Habita
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