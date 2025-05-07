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Коттеджи в Пюхяйоки, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 комната
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$36,229
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Международное агентство недвижимости Habita
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