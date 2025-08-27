Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома возле озера в Посио, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ahola, Финляндия
Дом 6 комнат
Ahola, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Позио окружен потрясающими пейзажами и является прекрасным и личным домом, красочная и тепла…
$108,326
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
