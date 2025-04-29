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Дома в Пёутюе, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Loimaa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Loimaa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,660
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пёутюе, Финляндия

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