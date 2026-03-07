Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Пёутюя
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пёутюе, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Riihikoski, Финляндия
Квартира 1 комната
Riihikoski, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$39,416
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Параметры недвижимости в Пёутюе, Финляндия

