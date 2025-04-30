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Виллы в Пирканмаа, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Sappee, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Sappee, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,055
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

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