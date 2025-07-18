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Долгосрочная аренда ресторанов в Пирканмаа, Финляндия

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 78 м² в Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Ресторан, кафе 78 м²
Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$763
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 340 м² в Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Ресторан, кафе 340 м²
Vesilahden kirkonkyla, Финляндия
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,703
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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