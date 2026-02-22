Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Пирканмаа
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Пирканмаа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Saarikylat, Финляндия
Дом 4 комнаты
Saarikylat, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Эта исключительно универсальная аренда недвижимости предлагает редкую возможность сочетать к…
$2,715
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти