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Дома с террасой в Пелло, Финляндия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Пелло, Финляндия
Дом 7 комнат
Пелло, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Этаж 1/2
Этот прекрасный дом ищет новых жителей. В этой квартире достаточно места для большой семьи, …
$173,465
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