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Дома с террасой в Паргасе, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Паргас, Финляндия
Дом 4 комнаты
Паргас, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$257,468
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Международное агентство недвижимости Habita
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