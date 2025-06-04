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Дома с террасой в Паймио, Финляндия

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Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
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$135,457
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Контиолахти, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Контиолахти, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,848
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$224,683
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Корсгольм, Финляндия
Дом 5 комнат
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
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$173,619
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 комнат
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$327,947
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$368,799
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
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$101,308
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Тервола, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Тервола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$78,542
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$66,284
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$79,680
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Хусула, Финляндия
Дом 3 комнаты
Хусула, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
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$44,256
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
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$283,181
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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