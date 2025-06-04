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Дома в Паймио, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Паймио, Финляндия
Дом 3 комнаты
Паймио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,225
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Паймио, Финляндия
Дом 7 комнат
Паймио, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$528,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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