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Виллы в Пялькяне, Финляндия

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пялькяне, Финляндия
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пялькяне, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,192
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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