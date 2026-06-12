Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Paavola
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Paavola, Финляндия

;
2 объекта найдено
Дом в Paavola, Финляндия
Дом
Paavola, Финляндия
$92,339
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Paavola, Финляндия
Таунхаус
Paavola, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти