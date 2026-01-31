Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Nurmon kirkonkyla
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Nurmon kirkonkyla, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Nurmon kirkonkyla, Финляндия
Дом 5 комнат
Nurmon kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 326 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$669,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти