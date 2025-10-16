Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Нурмиярви
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Нурмиярви, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Нурмиярви, Финляндия
Дом 5 комнат
Нурмиярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$409,071
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
