Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Нуммела
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Нуммеле, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Вихти, Финляндия
Дом 5 комнат
Вихти, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$336,623
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти