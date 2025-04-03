Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Северная Карелия
  4. Земельные участки

Земельные участки в Северная Карелия, Финляндия

2 объекта найдено
Участок земли в Район Йоэнсуу, Финляндия
Участок земли
Район Йоэнсуу, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Участок земли в Липери, Финляндия
Участок земли
Липери, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$424,105
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти