Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Нокиа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Нокиа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Нокиа, Финляндия
Дом 5 комнат
Нокиа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$252,072
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти