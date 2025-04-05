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Производственные здания в Нокиа, Финляндия

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1 объект найдено
Производство 599 м² в Нокиа, Финляндия
Производство 599 м²
Нокиа, Финляндия
Площадь 599 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$383,589
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Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
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