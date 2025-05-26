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Квартиры с террасой в Нокиа, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Треугольник от Nokia! Строительная компания, расположенная на собственном участке, отапливае…
$78,452
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