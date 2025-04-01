Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Наантали
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Наантали, Финляндия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 11 комнат с мебелью, в хорошем состоянии, с холодильником в Наантали, Финляндия
Вилла 11 комнат с мебелью, в хорошем состоянии, с холодильником
Наантали, Финляндия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов