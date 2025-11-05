Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Наантали
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Наанталях, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Наантали, Финляндия
Дом 4 комнаты
Наантали, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,04 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
