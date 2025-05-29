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Дома возле озера в Муураме, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Муураме, Финляндия
Дом 4 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$785,054
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Международное агентство недвижимости Habita
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