Квартиры с террасой в Муураме, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Муураме, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249,214
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
