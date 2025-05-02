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Дома с террасой в Муонио, Финляндия

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Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
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$100,761
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Терво, Финляндия
Дом 6 комнат
Терво, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
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$110,566
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$262,657
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 8 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Этаж 1/3
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$186,804
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,011
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
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Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
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$362,286
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
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Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
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Добро пожаловать в Rekola в Саарантии, где вы найдете уютный отдельно стоящий дом на собстве…
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
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Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Tullisilta, Финляндия
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Международное агентство недвижимости Habita
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