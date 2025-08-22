Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Муонио
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Муонио, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Муонио, Финляндия
Дом 6 комнат
Муонио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$785,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти