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Коттеджи в Муонио, Финляндия

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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,105
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$197,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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