  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Мухос
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Мухосе, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Мухос, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Мухос, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,736
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
