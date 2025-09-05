Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Маску
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Маску, Финляндия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Маску, Финляндия
Дом 10 комнат
Маску, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в дом мечты, где роскошь выходит на новый уровень! Современный двухэтажный …
$989,854
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
