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Дома с террасой в Малакс, Финляндия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Oevermalax, Финляндия
Дом 7 комнат
Oevermalax, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Здесь вас ждет великолепный ансамбльновых жителей. В доме есть круговорот водыцентральное во…
$279,415
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