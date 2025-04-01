Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Мянтсяля
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Мянтсяля, Финляндия

1 объект найдено
Офис 37 м² в Мянтсяля, Финляндия
Офис 37 м²
Мянтсяля, Финляндия
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти