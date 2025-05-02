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Продажа офисных помещений в Ловийсе, Финляндия

1 объект найдено
Офис 840 м² в Garnison, Финляндия
Офис 840 м²
Garnison, Финляндия
Площадь 840 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$167,174
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Международное агентство недвижимости Habita
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