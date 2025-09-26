Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лиминка
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Лиминке, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Лиминка, Финляндия
Дом 6 комнат
Лиминка, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$315,451
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
