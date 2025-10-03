Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Леппявирта
  4. Жилая

Жилье в Леппявирте, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Леппявирта, Финляндия
Вилла 5 комнат
Леппявирта, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная половина полуотдельной виллы, спроектированной архитектором, сочетает в себ…
$429,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти